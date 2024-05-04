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Известная актриса получила медаль из рук президента США

Известная актриса получила медаль из рук президента США, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 14:16 Фото: Instagram/potus
Президент США Джо Байден удостоил высшей гражданской государственной наградой – Президентской медалью свободы – 19 человек. Среди награжденных – малазийская актриса, обладательница премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Всё везде и сразу" Мишель Йео, сообщает Zakon.kz.

Снимками с медалью и американским лидером оскароносная актриса поделилась в своем Instagram.

Церемония награждения прошла в Белом доме 3 мая 2024 года.

"Сегодня мне выпала исключительная честь наградить высшей гражданской наградой нашей страны 19 невероятных людей, чья неутомимость, любопытство, изобретательность, находчивость и надежда сохраняют веру в лучшее завтра", – отметил Джо Байден.
Известная актриса получила медаль из рук президента США, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 14:16

Фото: Instagram/potus

Также Президентской медалью свободы были награждены:

  • миллиардер Майкл Блумберг,
  • бывший спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси,
  • экс-госсекретарь и бывший представитель президента США по вопросам климата Джон Керри,
  • бывший вице-президент США, занимавший этот пост в администрации Билла Клинтона, Альберт Гор,
  • конгрессмен Джеймс Клайберн (демократ от штата Южная Каролина),
  • экс-сенатор Элизабет Доул (республиканка от штата Северная Каролина).

Медаль Свободы была учреждена по решению президента Гарри Трумэна в 1946 году для награждения всех граждан, оказавших помощь Соединенным Штатам Америки и их союзникам в победоносном завершении Второй мировой войны. С 22 февраля 1963 года вместо этой медали гражданам стала присуждаться Президентская медаль Свободы.

Президентская медаль Свободы – одна из двух высших наград Соединенных Штатов Америки для гражданских лиц, вручаемая по решению президента США. Медалью свободы награждаются люди, "внесшие существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержание мира во всём мире, а также в общественную и культурную жизнь США и мира".

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