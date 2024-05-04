Известная актриса получила медаль из рук президента США
Снимками с медалью и американским лидером оскароносная актриса поделилась в своем Instagram.
Церемония награждения прошла в Белом доме 3 мая 2024 года.
"Сегодня мне выпала исключительная честь наградить высшей гражданской наградой нашей страны 19 невероятных людей, чья неутомимость, любопытство, изобретательность, находчивость и надежда сохраняют веру в лучшее завтра", – отметил Джо Байден.
Фото: Instagram/potus
Также Президентской медалью свободы были награждены:
- миллиардер Майкл Блумберг,
- бывший спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси,
- экс-госсекретарь и бывший представитель президента США по вопросам климата Джон Керри,
- бывший вице-президент США, занимавший этот пост в администрации Билла Клинтона, Альберт Гор,
- конгрессмен Джеймс Клайберн (демократ от штата Южная Каролина),
- экс-сенатор Элизабет Доул (республиканка от штата Северная Каролина).
Медаль Свободы была учреждена по решению президента Гарри Трумэна в 1946 году для награждения всех граждан, оказавших помощь Соединенным Штатам Америки и их союзникам в победоносном завершении Второй мировой войны. С 22 февраля 1963 года вместо этой медали гражданам стала присуждаться Президентская медаль Свободы.
Президентская медаль Свободы – одна из двух высших наград Соединенных Штатов Америки для гражданских лиц, вручаемая по решению президента США. Медалью свободы награждаются люди, "внесшие существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержание мира во всём мире, а также в общественную и культурную жизнь США и мира".
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