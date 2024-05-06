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Катастрофическое наводнение в Бразилии: число жертв продолжает расти

Катастрофическое наводнение в Бразилии: число жертв продолжает расти, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 11:34 Фото: X/NacionNortena
Юг Бразилии накрыло катастрофическое наводнение. По последним данным, количество погибших при стихии достигло 78 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным портала G1, ссылающегося на Службу гражданской защиты штата Риу-Гранди-ду-Сул (расположен на границе с Аргентиной и Уругваем), число пострадавших увеличилось до 175, пропали без вести 105 человек.

По словам губернатора штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуарду Лейте, для восстановления разрушенных территорий понадобится "План Маршалла".

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2 мая 2024 года сообщалось, что в штате Риу-Гранди-ду-Сул Бразилии жертвами сильнейшего наводнения стали 10 человек, еще 21 пропал без вести. К 4 мая число жертв удвоилось. А 5 мая в Рио-де-Жанейро прошел концерт Мадонны, на который пришли более 1,5 млн зрителей. Это шокировало жителей Бразилии.

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