Катастрофическое наводнение в Бразилии: число жертв продолжает расти

Юг Бразилии накрыло катастрофическое наводнение. По последним данным, количество погибших при стихии достигло 78 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным портала G1, ссылающегося на Службу гражданской защиты штата Риу-Гранди-ду-Сул (расположен на границе с Аргентиной и Уругваем), число пострадавших увеличилось до 175, пропали без вести 105 человек.

Un video tomado desde una aeronave de la Fuerza Aérea de #Brasil revela la extensa destrucción en Porto Alegre y Canoas, Rio Grande do Sul, tras severas inundaciones



pic.twitter.com/DKVik8kpuA — Nación Norteña (@NacionNortena) May 6, 2024

По словам губернатора штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуарду Лейте, для восстановления разрушенных территорий понадобится "План Маршалла".

Материал по теме Число жертв катастрофического наводнения продолжает увеличиваться в Кении

2 мая 2024 года сообщалось, что в штате Риу-Гранди-ду-Сул Бразилии жертвами сильнейшего наводнения стали 10 человек, еще 21 пропал без вести. К 4 мая число жертв удвоилось. А 5 мая в Рио-де-Жанейро прошел концерт Мадонны, на который пришли более 1,5 млн зрителей. Это шокировало жителей Бразилии.