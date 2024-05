Пир во время чумы: бразильцы возмущены концертом Мадонны во время наводнения

Между тем, Мадонна собрала на своем концерте в Рио-де-Жанейро более 1,5 млн зрителей, что шокировало многих бразильцев.

Meanwhile, in the south of Brazil, thousands of people are dying in the biggest flood in the country's history where 9 babies babies drowned in a hospital, and the largest private bank in the country is sponsoring a show for millions in Copacabana. Sadness. pic.twitter.com/jYsGbH7dlY

Отметим, что так певица завершила свое мировое турне Celebration. Власти Рио-де-Жанейро заявили, что потратили на концерт около 20 млн реалов (3,9 млн долларов), остальная часть была профинансирована частными спонсорами. По оценкам властей, шоу может принести экономике города около 300 млн реалов (59 млн долларов).



Согласно информации телеканала CNN Brasil, общее число раненых в результате стихии увеличилось до 155. В штате по-прежнему числится пропавшим без вести 101 человек. От дождей и урагана пострадали более 707 тыс. жителей, стихией затронуты 332 муниципалитета, что соответствует более 66% всех городов Риу-Гранди-ду-Сул.

Как уточняется, губернатор штата Эдуарду Лейте заявил, что понадобится "План Маршалла" для восстановления разрушенных территорий.

"We never thought we would go through this."



The death toll from floods in southern Brazil has increased to more than 50; nearly 70,000 are also displaced following days of torrential rain, local authorities say. pic.twitter.com/dJCYKhHWgA