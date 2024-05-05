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Пир во время чумы: бразильцы возмущены концертом Мадонны во время наводнения

наводнение в Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 18:42 Фото: X(Twitter)/@Marcelo28522281
Служба гражданской защиты штата Риу-Гранди-ду-Сул, расположенная на юге страны на границе с Аргентиной и Уругваем, заявляет о еще 66 погибших в результате наводнений на юге Бразилии, обстоятельства смерти еще шести человек уточняются, сообщает Zakon.kz.

Между тем, Мадонна собрала на своем концерте в Рио-де-Жанейро более 1,5 млн зрителей, что шокировало многих бразильцев. 

"Тем временем на юге Бразилии люди умирают в результате крупнейшего наводнения в истории страны. Когда в больнице утонули девять младенцев, крупнейший частный банк страны спонсирует шоу для миллионов в Копакабане (один из самых оживленных районов Рио-де-Жанейро). Грусть", – пишет один из пользователей социальной сети X.

Отметим, что так певица завершила свое мировое турне Celebration. Власти Рио-де-Жанейро заявили, что потратили на концерт около 20 млн реалов (3,9 млн долларов), остальная часть была профинансирована частными спонсорами. По оценкам властей, шоу может принести экономике города около 300 млн реалов (59 млн долларов).

Согласно информации телеканала CNN Brasil, общее число раненых в результате стихии увеличилось до 155. В штате по-прежнему числится пропавшим без вести 101 человек. От дождей и урагана пострадали более 707 тыс. жителей, стихией затронуты 332 муниципалитета, что соответствует более 66% всех городов Риу-Гранди-ду-Сул.

Как уточняется, губернатор штата Эдуарду Лейте заявил, что понадобится "План Маршалла" для восстановления разрушенных территорий.

В Риу-Гранди-ду-Сул по-прежнему действует предупреждение о потенциальной опасности из-за сильного дождя. В Порту-Алегри и столичном регионе ситуация критическая, отмечает телеканал. В воскресенье утром уровень реки Гуайбы достиг 5,33 м, что, по сообщениям властей, является самым высоким уровнем, зафиксированным в истории.

2 мая сообщалось, что в штате Риу-Гранди-ду-Сул Бразилии жертвами сильнейшего наводнения стали 10 человек, еще 21 пропал без вести. К 4 мая число жертв удвоилось.

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