Пир во время чумы: бразильцы возмущены концертом Мадонны во время наводнения

Служба гражданской защиты штата Риу-Гранди-ду-Сул, расположенная на юге страны на границе с Аргентиной и Уругваем, заявляет о еще 66 погибших в результате наводнений на юге Бразилии, обстоятельства смерти еще шести человек уточняются, сообщает Zakon.kz.

Между тем, Мадонна собрала на своем концерте в Рио-де-Жанейро более 1,5 млн зрителей, что шокировало многих бразильцев.

"Тем временем на юге Бразилии люди умирают в результате крупнейшего наводнения в истории страны. Когда в больнице утонули девять младенцев, крупнейший частный банк страны спонсирует шоу для миллионов в Копакабане (один из самых оживленных районов Рио-де-Жанейро). Грусть", – пишет один из пользователей социальной сети X.

Meanwhile, in the south of Brazil, thousands of people are dying in the biggest flood in the country's history where 9 babies babies drowned in a hospital, and the largest private bank in the country is sponsoring a show for millions in Copacabana. Sadness. pic.twitter.com/jYsGbH7dlY — neurônios (@xneurosinapse) May 5, 2024

Отметим, что так певица завершила свое мировое турне Celebration. Власти Рио-де-Жанейро заявили, что потратили на концерт около 20 млн реалов (3,9 млн долларов), остальная часть была профинансирована частными спонсорами. По оценкам властей, шоу может принести экономике города около 300 млн реалов (59 млн долларов).



Согласно информации телеканала CNN Brasil, общее число раненых в результате стихии увеличилось до 155. В штате по-прежнему числится пропавшим без вести 101 человек. От дождей и урагана пострадали более 707 тыс. жителей, стихией затронуты 332 муниципалитета, что соответствует более 66% всех городов Риу-Гранди-ду-Сул.

Как уточняется, губернатор штата Эдуарду Лейте заявил, что понадобится "План Маршалла" для восстановления разрушенных территорий.

"We never thought we would go through this."



The death toll from floods in southern Brazil has increased to more than 50; nearly 70,000 are also displaced following days of torrential rain, local authorities say. pic.twitter.com/dJCYKhHWgA — DW News (@dwnews) May 5, 2024

В Риу-Гранди-ду-Сул по-прежнему действует предупреждение о потенциальной опасности из-за сильного дождя. В Порту-Алегри и столичном регионе ситуация критическая, отмечает телеканал. В воскресенье утром уровень реки Гуайбы достиг 5,33 м, что, по сообщениям властей, является самым высоким уровнем, зафиксированным в истории.

2 мая сообщалось, что в штате Риу-Гранди-ду-Сул Бразилии жертвами сильнейшего наводнения стали 10 человек, еще 21 пропал без вести. К 4 мая число жертв удвоилось.