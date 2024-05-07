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Армия Израиля начала точечную операцию в районе Рафаха

Армия Израиля начала точечную операцию в районе Рафаха, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 12:20 Фото: idf.il
Израильские военные приступили к контртеррористической операции в восточном районе города Рафах в секторе Газа, передает Zakon.kz.
"Ночью наземные войска ЦАХАЛ начали точечную контртеррористическую операцию, основанную на разведывательных данных, с целью уничтожить террористов и террористическую инфраструктуру ХАМАС в определенных районах на востоке Рафаха", – говорится в сообщении.

Международным организациям, работающим в этом районе, также было предложено временно эвакуироваться переда началом операции.

Ранее ЦАХАЛ призвал мирных жителей эвакуироваться из указанного района.

Затем ХАМАС уведомил Катар и Египет во время проведения переговоров о согласии с их условиями по достижению перемирия в секторе Газа.

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