Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В США переименовали движение бойскаутов

бойскауты, скауты Америки, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 10:45 Фото: pixabay
Теперь организация называется "Скауты Америки". Причина в переименовании заключается в большом количестве девочек, принимающих участие в этом детском военно-политическом движении, сообщает Zakon.kz.

Переименование организации провели в преддверии празднованием пятой годовщины приема девочек в программы скаутов. Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба организации.

На данный момент в движении состоит более 176 тыс. девочек и молодых женщин. 6 тыс. участниц стали обладательницами почетного звания "Выдающийся скаут-орел"

Изменение вступит в силу 8 февраля 2025 года, в день 115-летия организации.

Движение скаутов существует в США более 100 лет. Это военно-политическая организация, участники которой выполняют общественно важные поручения, занимаются волонтерством, участвуют в спасательных операциях, а также проводят собственные выезды на природу и соревнования.

Программы "Скаутов Америки" прошли более 130 млн человек. На данный момент в движении участвуют 477 тыс. молодых людей.

Ранее сообщалось, что в США во время перестрелки ранили девочку-подростка.

Читайте также

огонь, память, останки солдат
Останки павших во время ВОВ бойцов нашли в Тверской области
наводнение в Бразилии
Катастрофическое наводнение в Бразилии: число погибших приближается к сотне
наводнение в России
Наводнение в России: в Томской области ввели режим чрезвычайной ситуации
Николай Ежелев
США 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Анатолий Кин
Самый молодой автогонщик Казахстана погиб в ДТП
Страшная авария произошла на трассе около Темиртау, погибли двое детей
Страшная авария произошла на трассе около Темиртау, погибли двое детей
Баян Алагузова с семьей уехала в США
Баян Алагузова с семьей уехала в США
В детском саду Акмолинской области во время тихого часа ребенок умер
В детском саду Акмолинской области во время тихого часа умер ребенок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: