В США переименовали движение бойскаутов

Теперь организация называется "Скауты Америки". Причина в переименовании заключается в большом количестве девочек, принимающих участие в этом детском военно-политическом движении, сообщает Zakon.kz.

Переименование организации провели в преддверии празднованием пятой годовщины приема девочек в программы скаутов. Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба организации.

На данный момент в движении состоит более 176 тыс. девочек и молодых женщин. 6 тыс. участниц стали обладательницами почетного звания "Выдающийся скаут-орел"

Изменение вступит в силу 8 февраля 2025 года, в день 115-летия организации.

Движение скаутов существует в США более 100 лет. Это военно-политическая организация, участники которой выполняют общественно важные поручения, занимаются волонтерством, участвуют в спасательных операциях, а также проводят собственные выезды на природу и соревнования.

Программы "Скаутов Америки" прошли более 130 млн человек. На данный момент в движении участвуют 477 тыс. молодых людей.

Ранее сообщалось, что в США во время перестрелки ранили девочку-подростка.