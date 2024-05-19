Духовный лидер Ирана выразил надежду, что президент страны выжил

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи выразил надежду, что президент страны Ибрахим Раиси выжил после жесткой посадки вертолета, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Aj Jazeera.

"Мы надеемся, что Бог вернет уважаемого президента и его товарищей в объятия нации. Все должны молиться за здоровье этой группы госслужащих. Иранский народ не должен волноваться", – заявил духовный лидер страны.

Также он поклялся "не допускать сбоев" в управлении страны.

Между тем агентство Fars пишет, что с одним из пассажиров и одним из членов экипажа упавшего вертолета был установлен контакт. Ссылаются они на слова вице-президента Исламской Республики по исполнительным вопросам Мохсена Мансури. По его словам, предположительно, это был "несерьезный инцидент".

Ранее сообщалось, что 19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Иностранные СМИ написали, что некоторые люди из окружения президента Ирана Ибрахима Раиси связались с командным центром, что вселяет надежду, что в результате аварии обошлось без жертв.

Позже стало известно, что потерпевший крушение вертолет не могут найти из-за тумана.

Спасатели рассказали о масштабных поисках упавшего вертолета.