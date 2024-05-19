Духовный лидер Ирана выразил надежду, что президент страны выжил
Об этом пишет Aj Jazeera.
"Мы надеемся, что Бог вернет уважаемого президента и его товарищей в объятия нации. Все должны молиться за здоровье этой группы госслужащих. Иранский народ не должен волноваться", – заявил духовный лидер страны.
Также он поклялся "не допускать сбоев" в управлении страны.
Между тем агентство Fars пишет, что с одним из пассажиров и одним из членов экипажа упавшего вертолета был установлен контакт. Ссылаются они на слова вице-президента Исламской Республики по исполнительным вопросам Мохсена Мансури. По его словам, предположительно, это был "несерьезный инцидент".
Ранее сообщалось, что 19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Иностранные СМИ написали, что некоторые люди из окружения президента Ирана Ибрахима Раиси связались с командным центром, что вселяет надежду, что в результате аварии обошлось без жертв.
Позже стало известно, что потерпевший крушение вертолет не могут найти из-за тумана.
Спасатели рассказали о масштабных поисках упавшего вертолета.