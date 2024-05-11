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Эмир Кувейта распустил парламент страны

флаг Кувейта, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 09:39 Фото: freepik
В пятницу, 10 мая, эмир Кувейта распустил парламент маленькой, богатой нефтью страны, сославшись на политический тупик, который преобладал в последние годы, сообщает Zakon.kz.

Шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер сделал cоответствующее заявление в обращении по государственному телевидению. Он сообщил, что действие других неуказанных частей Конституции также приостановлено, и установил дисквалификацию на "срок не более четырех лет", не вдаваясь в подробности, пишет Associated Press.

"Нездоровая атмосфера, в которой Кувейт жил в предыдущие годы, способствовала распространению коррупции, которая достигла большинства государственных учреждений, и, к сожалению, она достигла институтов безопасности и экономики. Это затронуло даже систему правосудия, которая является убежищем для людей, их прав и свобод", — сказал 83-летний шейх.

Он добавил, что никогда не позволит злоупотреблять демократией, потому что "интересы народа Кувейта превыше всего", и добавил, что коррупция может разрушить государство.

В апреле Кувейт провел национальные выборы в четвертый раз за многие годы, пытаясь вырваться из давнего политического тупика.

Внутриполитические споры охватывают Кувейт уже много лет, в том числе по поводу изменений в системе социального обеспечения, и тупиковая ситуация не позволяет шейху взять на себя долги. В результате в ее казне осталось мало средств для выплаты раздутых зарплат в государственном секторе, несмотря на то, что она генерирует огромное богатство за счет своих нефтяных запасов.

Кувейт является единственной среди арабских стран Персидского залива, где имеется демократически избранный парламент, который осуществляет определенные ограничения на правящую семью, которая, тем не менее, назначает правительство и может распустить собрание по своему желанию.

Ранее сообщалось, что страны Персидского залива намерены запустить единую туристическую визу.

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