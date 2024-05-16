Приближенный Рамзана Кадырова подал в отставку

15 мая Магомед Даудов объявил о досрочном сложении с себя полномочий председателя Парламента Чеченской Республики, сообщает Zakon.kz.

Информация о решении одного из ближайших соратников Рамзана Кадырова была опубликована на странице самого Даудова в Instagram.

"После совещания с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым я принял решение сложить с себя полномочия председателя Парламента ЧР", – пишет Даудов.

С чем конкретно связана отставка Даудова пока неизвестно.

По данным правозащитников, Даудов играл ключевую роль в преследовании геев в Чечне в 2017 году. В связи с этим с 2020 года находится под санкциями Великобритании как "ответственный за пытки и другие нарушения прав человека в отношении ЛГБТ в Чечне". Также многие обратили внимание, что отставка Даудова произошла на фоне новостей об ухудшающемся здоровье Кадырова.

15 мая 2024 года неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, после чего у политика зафиксировали кровоизлияние в брюшной полости.