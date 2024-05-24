Раскрыта причина жестокой расправы над женщиной и ее детьми в Кыргызстане

Милиция Кыргызстана установила причины тройного убийства в Таласе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МВД Кыргызстана, несколько лет назад между двумя братьями произошел конфликт из-за имущества. И в 2018 году один брат напал на другого с ножом. В том же году он был осужден к восьми годам лишения свободы по статье "Покушение на убийство".

В марте 2023 года мужчину освободили условно-досрочно, отправив под пробационный надзор.





"14 мая гражданин К.Н., 1976 года рождения, был освобожден, поскольку срок содержания в органах пробации истек. Не прошло и десяти дней, он совершил другое особо тяжкое преступление. 23 мая 2024 года примерно в 23:00 гражданин К.Н. 1976 года рождения пришел домой к младшему брату. Но по стечению обстоятельств брата там не оказалось. Злоумышленник жестоко расправился с его семьей, убил жену и детей. После ушел в сторону гор, где и скрывался", – сообщили в МВД.

В селе Ак-Башат Таласской области ночью 24 мая обнаружили тела женщины и ее двух несовершеннолетних детей. В розыск объявили их 48-летнего родственника, которого ликвидировали при задержании.