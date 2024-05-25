Вертолет премьер-министра Армении совершил экстренную посадку
По данным местных СМИ, Пашинян направлялся в город Ташир на границе с Грузией в 152 км к северу от Еревана.
Позже премьер вышел на связь и сообщил, что с ним все хорошо. Пашинян рассказал, что вертолету пришлось сесть из-за плохих погодных условий.
Местные СМИ опубликовали видео, подтверждающее, что с главой Армении ничего не случилось.
10-11 мая в Казахстане проходил диалог министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. После переговоров министерства обеих стран опубликовали аналогичные отчеты, в которых говорится, что министры поприветствовали прогресс по делимитации, а также договоренности, достигнутые в данном направлении.