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Вертолет премьер-министра Армении совершил экстренную посадку

Никол Пашинян, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 12:35 Фото: Zakon.kz
25 мая 2024 года вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил вынужденную посадку на стадионе города Ванадзор в 132 км к северу от столицы Армении, Еревана, сообщает Zakon.kz.

По данным местных СМИ, Пашинян направлялся в город Ташир на границе с Грузией в 152 км к северу от Еревана.

Позже премьер вышел на связь и сообщил, что с ним все хорошо. Пашинян рассказал, что вертолету пришлось сесть из-за плохих погодных условий.

Местные СМИ опубликовали видео, подтверждающее, что с главой Армении ничего не случилось. 

10-11 мая в Казахстане проходил диалог министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. После переговоров министерства обеих стран опубликовали аналогичные отчеты, в которых говорится, что министры поприветствовали прогресс по делимитации, а также договоренности, достигнутые в данном направлении.

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