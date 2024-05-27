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Полиция начала задерживать протестующих в центре Еревана

Полиция начала задерживать , фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 10:39 Фото: Telegram/Србазан пайкар
Полиция Армении начала задерживать протестующих. На данный момент задержано 67 человек в Ереване, сообщает Zakon.kz.

Оппозиционеры, требующие отставки президента страны Никола Пашиняна, пытались перекрыть улицу Абовяна, передает ТАСС.

Активисты перекрыли трассу в Иран на участке города Аштарака и заблокировали несколько улиц в Ереване. Также перекрыта трасса Ереван — Севан.


Утром в понедельник сторонники движения "Тавуш во имя Родины" во главе с архиепископом Багратом Галстаняном начали акции гражданского неповиновения в столице и регионах Армении, перекрывая трассы межгосударственного значения, межобластные дороги и улицы в Ереване. Спустя некоторое время полиция стала задерживать протестующих в армянской столице.

Протесты в Армении начались после того, как стало известно о достигнутой 19 апреля договоренности между Ереваном и Баку начать делимитацию границы с Тавуша.

26 мая на митинг в Ереване вышли тысячи человек.

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