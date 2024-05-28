В Россию возвращаются гаишники
Фото: гибдд.рф
ГИБДД в России вернули название Госавтоинспекция, сообщает Zakon.kz.
Об этом 28 мая сообщил глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России, передает ТАСС.
"Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. <...>. Милиция, не знаю (будет ли. – Прим. ред.), но Госавтоинспекция уже есть", – заявил он.
Все документы и нормативные акты уже приводятся в соответствие с новым наименованием.
Госавтоинспекция существовала с середины 1930-х годов, переименование в ГИБДД произошло в конце 1990-х.
27 мая по Казахстану прошло оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Автомобиль".
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