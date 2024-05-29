Йеменские хуситы вновь атаковали коммерческие суда в Средиземном море
По его словам, хуситы нанесли удары беспилотниками, противокорабельными и баллистическими ракетами по судам Laax, Morea и Sealady в Красном море. Аналогичную атаку движение осуществило против Alba и Maersk Hartford в Аравийском море. Представитель "Ансар Аллах" заявил, что все упомянутые суда получили повреждения в результате ударов.
"Целью шестой военной операции стало судно Minerva Antonia, которое было атаковано в Средиземном море несколькими крылатыми ракетами", – сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
Уточняется, что атакованные суда направлялись в Израиль.
Ранее сообщалось, что международный комитет Красного Креста сообщает, что повстанцы-хуситы в Йемене освободили более 100 военнопленных, связанных с затянувшимся конфликтом в стране.
25 апреля хуситы нанесли удары по коммерческим судам Maersk Yorktown и MSC Veracruz, которые принадлежат США и Израилю. 7 марта три человека погибли в результате ракетного удара хуситов по судну в Красном море. Теплоход True Confidence, плавающий под флагом Барбадоса и принадлежащий Либерии, следовал транзитом через Аденский залив. Ранее корабль, атакованный йеменскими повстанцами-хуситами, затонул в Красном море после нескольких дней нахождения на воде.