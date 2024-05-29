Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Йеменские хуситы вновь атаковали коммерческие суда в Средиземном море

хуситы атаковали коммерческие суда, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 19:23 Фото: freepik
Военный представитель движения Яхья Сариа заявил о том, что йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали шесть коммерческих судов, в том числе Minerva Antonia, которое якобы находилось в Средиземном море, сообщает Zakon.kz.

По его словам, хуситы нанесли удары беспилотниками, противокорабельными и баллистическими ракетами по судам Laax, Morea и Sealady в Красном море. Аналогичную атаку движение осуществило против Alba и Maersk Hartford в Аравийском море. Представитель "Ансар Аллах" заявил, что все упомянутые суда получили повреждения в результате ударов.

"Целью шестой военной операции стало судно Minerva Antonia, которое было атаковано в Средиземном море несколькими крылатыми ракетами", – сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Уточняется, что атакованные суда направлялись в Израиль.

Ранее сообщалось, что международный комитет Красного Креста сообщает, что повстанцы-хуситы в Йемене освободили более 100 военнопленных, связанных с затянувшимся конфликтом в стране.

25 апреля хуситы нанесли удары по коммерческим судам Maersk Yorktown и MSC Veracruz, которые принадлежат США и Израилю. 7 марта три человека погибли в результате ракетного удара хуситов по судну в Красном море. Теплоход True Confidence, плавающий под флагом Барбадоса и принадлежащий Либерии, следовал транзитом через Аденский залив. Ранее корабль, атакованный йеменскими повстанцами-хуситами, затонул в Красном море после нескольких дней нахождения на воде.

Читайте также

почта Великобритании
Британскую королевскую почту решил купить чешский миллиардер
землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в Мьянме, рядом с границей Индии
умер актер
Умер актер из фильма "Кин-дза-дза"
Елена Беляева
Йемен Израиль и Палестина 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: