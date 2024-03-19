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ЦАХАЛ атаковала военные объекты в Сирии

ЦАХАЛ атаковала военные объекты в Сирии, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 05:30 Фото: pixabay
Сирийское министерство обороны сообщило о воздушных ударах израильской армии по военным объектам в провинции Дамаск, передает Zakon.kz

По информации агентства SANA атака произошла накануне утром. Израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по ряду военных позиций в провинции Дамаск.

"Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты и сбили несколько из них. Агрессия ограничилась материальным ущербом", - говорится в заявлении минобороны Сирии.

Ранее армия Израиля также неоднократно наносила удары по аэропортам Алеппо и Дамаска в Сирии. 

Также сообщалось, что казахстанские военные в качестве миротворцев прибыли на Голанские высоты.


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