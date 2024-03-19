ЦАХАЛ атаковала военные объекты в Сирии

Сирийское министерство обороны сообщило о воздушных ударах израильской армии по военным объектам в провинции Дамаск, передает Zakon.kz

По информации агентства SANA атака произошла накануне утром. Израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по ряду военных позиций в провинции Дамаск.

"Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты и сбили несколько из них. Агрессия ограничилась материальным ущербом", - говорится в заявлении минобороны Сирии.

Ранее армия Израиля также неоднократно наносила удары по аэропортам Алеппо и Дамаска в Сирии.

Также сообщалось, что казахстанские военные в качестве миротворцев прибыли на Голанские высоты.



