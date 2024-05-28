Жителей Атырауской области предупредили о снижении давления воды

Работа водоочистной станции села Амангельди в Атырауской области временно приостановлена, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в коммунальном предприятии "Атырау облысы су арнасы", из-за отсутствия доступа к плавучему насосу и ремонта (ВОС) водоочистной станции села Амангельди, ее работа временно приостановлена.

"В результате в села Дамба, Кызыл Балык, Жанаталап и Курмангазы поступает холодное водоснабжение из города, что может привести к снижению напора воды в ваших домах. Работы по перезапуску водоочистной станции планируется провести в июне. Приносим свои извинения за временные неудобства, благодарим за понимание", – говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что пик паводка в Атырау еще не наступил. Об этом заявили в ДЧС Атырауской области.