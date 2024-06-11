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В ООН заявили, что рейд Израиля по освобождению заложников в Газе можно приравнять к военным преступлениям

В ООН заявили, что рейд Израиля по освобождению заложников в Газе, можно приравнять к военным преступлениям, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 15:20 Фото: wikimedia
В Управлении по правам человека ООН заявили, что операция по освобождению четырех заложников в Нусейрате может быть военным преступлением из-за массовой гибели мирных жителей, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс.

"Мы глубоко потрясены последствиями для гражданского населения операции израильских вооруженных сил в Ан-Нусейрате, проведенной в выходные с целью освобождения четырех заложников. Сообщается, что сотни палестинцев, многие из которых были гражданскими лицами, были убиты и ранены. То, как был проведен рейд в таком густонаселенном районе, серьезно ставит под сомнение соблюдение израильскими вооруженными силами принципов избирательности, соразмерности и предосторожности, изложенных в законах военного времени", – сказал представитель УВКПЧ Джереми Лоуренс

В ООН УВКПЧ, по его словам, также глубоко обеспокоены тем, что палестинские вооруженные группировки продолжают удерживать множество заложников, большинство из которых являются гражданскими лицами, что запрещено международным гуманитарным правом.

Удерживая заложников в таких густонаселенных районах, "вооруженные группы подвергают жизни палестинских гражданских лиц, а также самих заложников дополнительному риску в результате боевых действий".

"Все эти действия обеих сторон могут быть приравнены к военным преступлениям", – отметил Лоуренс.

Ранее в ХАМАС прокомментировали резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.

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