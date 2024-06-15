США ввели санкции против израильской группировки "Цав 9"

Госдепартамент США ввел санкции против "Цав 9" за блокирование конвоев, доставляющих гуманитарную помощь в Газу, и нападения на грузовики, сообщает Zakon.kz.

США заявили, что активисты Цав 9 начали блокировать ключевой контрольно-пропускной пункт Керем Шалом в начале года, а затем подожгли грузовики и ранили водителей и солдат Армии обороны Израиля, пишет британская газета The Guardian.

"В течение нескольких месяцев люди из "Цав 9" неоднократно пытались помешать доставке гуманитарной помощи в Газу, в том числе блокируя дороги, иногда насильственно. Они также повредили грузовики с гуманитарной помощью и выбросили на дорогу спасительную гуманитарную помощь", – говорится в заявлении пресс-секретаря Мэтью Миллера.

Миллер подробно рассказал о нападении, произошедшем в середине мая, когда члены "Цав 9" "разграбили, а затем подожгли два грузовика возле Хеврона на Западном Берегу, перевозившие гуманитарную помощь, предназначенную для мужчин, женщин и детей в секторе Газа".

Цав 9 заявил, что санкции "шокируют" и "противоречат любым американским и либеральным ценностям". В заявлении группы повторяются необоснованные утверждения о том, что Хамас перенаправил "большую часть" помощи, переданной в Газу, и утверждается, что группа представляет семьи израильских заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Как пишет британская газета, действия группы вызвали возмущение на международном уровне, но внутри Израиля существует широкая поддержка их противодействия поставкам гуманитарной помощи в Газу. Ранее в этом году несколько опросов показали, что большинство израильтян считают, что поставки гуманитарной помощи в сектор следует остановить или ограничить.

По сообщениям израильских СМИ, в начале года два члена военного кабинета, которые с тех пор ушли в отставку, предложили ввести временные ограничения на помощь, чтобы ослабить ХАМАС.

8 июня президент Колумбии Густаво Петро объявил, что его страна приостановит экспорт угля в Израиль из-за войны в секторе Газа.

