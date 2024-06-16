В Гондурасе планируют построить "мегатюрьму" на 20 тысяч мест

Президент Гондураса объявил о создании новой "мегатюрьмы" на 20 000 мест. Мера является частью более масштабных мер правительства по борьбе с насилием со стороны банд и усилий по капитальному ремонту давно проблемной пенитенциарной системы, сообщает Zakon.kz.

Президент Ксиомара Кастро обнародовал ряд чрезвычайных мер в обращении по национальному телевидению рано утром в субботу. В них он обозначил планы по усилению роли Вооруженных сил в борьбе с организованной преступностью, сроки для торговцев наркотиками, как у террористов, и строительству новых объектов, чтобы уменьшить перенаселенность.

Амбиции левого крыла Кастро по созданию "мегатюрьмы" отражают амбиции президента Наиба Букеле в соседнем Сальвадоре, который построил крупнейшую тюрьму в Латинской Америке — учреждение на 40 000 мест для размещения растущего числа заключенных, которых захлестнула президентская кампания массовых арестов, пишет агентство Associated Press.

Силы безопасности Гондураса должны "срочно провести вмешательство" во всех частях страны, где сейчас наблюдается "самый высокий уровень бандитского насилия, незаконного оборота наркотиков, отмывания денег" и других преступлений, заявила Кастро в своем полуночном обращении.

Власти планируют немедленно построить и отправить опасных гангстеров в тюрьму на 20 тысяч человек недалеко от сельской провинции Оланчо на востоке страны, сообщил генерал-майор Рузвельт Эрнандес, начальник штаба армии.

По данным КУИС Казахстана, по стране в тюрьмах и СИЗО находятся 37 тысяч человек.