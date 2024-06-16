Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Гондурасе планируют построить "мегатюрьму" на 20 тысяч мест

большая тюрьма, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 15:16 Фото: freepik
Президент Гондураса объявил о создании новой "мегатюрьмы" на 20 000 мест. Мера является частью более масштабных мер правительства по борьбе с насилием со стороны банд и усилий по капитальному ремонту давно проблемной пенитенциарной системы, сообщает Zakon.kz.

Президент Ксиомара Кастро обнародовал ряд чрезвычайных мер в обращении по национальному телевидению рано утром в субботу. В них он обозначил планы по усилению роли Вооруженных сил в борьбе с организованной преступностью, сроки для торговцев наркотиками, как у террористов, и строительству новых объектов, чтобы уменьшить перенаселенность.

Амбиции левого крыла Кастро по созданию "мегатюрьмы" отражают амбиции президента Наиба Букеле в соседнем Сальвадоре, который построил крупнейшую тюрьму в Латинской Америке — учреждение на 40 000 мест для размещения растущего числа заключенных, которых захлестнула президентская кампания массовых арестов, пишет агентство Associated Press.

Силы безопасности Гондураса должны "срочно провести вмешательство" во всех частях страны, где сейчас наблюдается "самый высокий уровень бандитского насилия, незаконного оборота наркотиков, отмывания денег" и других преступлений, заявила Кастро в своем полуночном обращении.

Власти планируют немедленно построить и отправить опасных гангстеров в тюрьму на 20 тысяч человек недалеко от сельской провинции Оланчо на востоке страны, сообщил генерал-майор Рузвельт Эрнандес, начальник штаба армии.

По данным КУИС Казахстана, по стране в тюрьмах и СИЗО находятся 37 тысяч человек.

Читайте также

рука
Шесть паломников хаджа умерли от теплового удара в Мекке
Ростов-на-Дону
Захват заложников в российском СИЗО: захватчики ликвидированы
ДТП
Tesla на автопилоте врезалась в стоящую на дороге полицейскую машину
Мухит Турсынали
Гондурас 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
бараны, цены
Сколько стоит купить барана на Курбан айт в Казахстане
дождь
Сильная жара, ливень и град: какую погоду прогнозируют на 16 июня
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: