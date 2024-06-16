Восемь израильских солдат убиты в ходе боевых действий в Рафахе

Восемь израильских солдат погибли в результате взрыва, охватившего их бронетранспортер на юге сектора Газа, что стало самой крупной гибелью среди Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за один инцидент с января, сообщает Zakon.kz.

Смерти произошли на фоне продолжающихся боевых действий вокруг Рафаха, в ходе которых в результате израильских ударов были убиты по меньшей мере 19 палестинцев, пишет газета The Guardian.

По данным ЦАХАЛа, отряд саперов находился в колонне из бронетехники, возвращавшейся с задания около 5 часов утра в субботу, 15 июня, в районе Таль-эль-Султан на юге города Газа, когда их машина была уничтожена.

Ранее вооруженное крыло ХАМАС заявило, что боевики устроили засаду на бронетранспортер, убив и ранив несколько израильских солдат, в районе на западе Рафаха, куда израильские силы наступали уже несколько недель.

По сообщениям израильских средств массовой информации, ЦАХАЛ расследует, взорвалась ли машина после нападения или в результате случайного взрыва взрывчатки, которую солдаты перевозили в своей машине.

15 июня госдепартамент США ввел санкции против израильской группировки "Цав 9" за блокирование конвоев, доставляющих гуманитарную помощь в Газу, и нападения на грузовики.

