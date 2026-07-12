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Мир

Израильские военные заявили об атаке на оружейное производство ХАМАС

Израильские военные заявили об атаке на оружейное производство ХАМАС, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 21:32 Фото: magnific.com
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по объекту по производству оружия ХАМАС в районе города Газа на севере сектора Газа, сообщает Zakon.kz.

По утверждению израильской стороны, в нарушение соглашения о прекращении огня боевики ХАМАС использовали этот объект для изготовления компонентов оружия, пытаясь восстановить военный потенциал группировки.

Как заявили в ЦАХАЛ, удар был нанесен в момент, когда на объекте находились несколько членов ХАМАС, которые, по версии израильских военных, занимались подготовкой атак против израильских военнослужащих и гражданских лиц.

В армии также сообщили, что перед ударом были приняты меры для минимизации риска для мирного населения, включая применение высокоточного оружия и воздушную разведку.

По данным ЦАХАЛ, подразделения Южного командования продолжают находиться в этом районе в соответствии с соглашением о прекращении огня и будут действовать для устранения непосредственных угроз.

Ранее сообщалось, что Израиль ликвидировал одного из ключевых организаторов поставок оружия ХАМАС.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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