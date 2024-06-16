Трагедией закончилось мероприятие в честь предстоящего Дня освобождения рабов в США
Фото: pixabay
Два человека погибли во время стрельбы на мероприятии в честь предстоящего Дня освобождения рабов в Техасе, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала ABC News, по меньшей мере шесть человек были доставлены в больницы с "потенциально серьезными" ранениями, еще двух детей и четырех взрослых доставили в травматологические отделения.
Трагедия произошла 15 июня около 23:00 по местному времени. Между двумя группами людей завязалась драка, затем кто-то достал пистолет и открыл огонь. Сколько человек стреляли, полиция пока не может сказать.
День освобождения рабов празднуется в США 19 июня. В субботу в Раунд-Роке в честь праздника организовали бесплатный концерт.
Ранее сообщалось, что женщина получила ранения во время стрельбы у монастыря в России.
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