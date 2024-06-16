Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Трагедией закончилось мероприятие в честь предстоящего Дня освобождения рабов в США

стрельба в Техасе, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 19:09 Фото: pixabay
Два человека погибли во время стрельбы на мероприятии в честь предстоящего Дня освобождения рабов в Техасе, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала ABC News, по меньшей мере шесть человек были доставлены в больницы с "потенциально серьезными" ранениями, еще двух детей и четырех взрослых доставили в травматологические отделения.

Трагедия произошла 15 июня около 23:00 по местному времени. Между двумя группами людей завязалась драка, затем кто-то достал пистолет и открыл огонь. Сколько человек стреляли, полиция пока не может сказать.

День освобождения рабов празднуется в США 19 июня. В субботу в Раунд-Роке в честь праздника организовали бесплатный концерт.

Ранее сообщалось, что женщина получила ранения во время стрельбы у монастыря в России.

Читайте также

землетрясение у берегов Перу
У берегов Перу произошло ощутимое землетрясение
блогер
Виктория Боня заявила, что ей нужен телохранитель
россиянка выгуливала ребенка на веревке
Россиянка шокировала прохожих, выгуливая ребенка на веревке
Елена Беляева
США 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
бараны, цены
Сколько стоит купить барана на Курбан айт в Казахстане
дождь
Сильная жара, ливень и град: какую погоду прогнозируют на 16 июня
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: