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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распустил военный кабинет

Распустил военный кабинет, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 14:31 Фото: X/Benjamin Netanyahu
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил министрам о роспуске кабинета военных действий, который был создан после нападения боевиков палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Причиной стала отставка министра военного кабинета, депутата израильского парламента Бени Ганца, пишет The Jerusalem Post.

"Кабинет был в коалиционном соглашении с (депутатом Кнессета от "Национального единства" Бенни - прим. ред) Ганцем по его просьбе. Как только Ганц ушел - в кабинете больше нет необходимости", - пояснил Нетаньяху.

Премьер-министр также сообщил, что новое военное правительство, которое состояло бы из лидеров коалиционных партий, формироваться не будет. Издание напомнило, что с таким предложением выступали глава израильского минфина Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 10 июня проголосовал за проект резолюции Соединенных Штатов Америки о перемирии между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 37 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.

20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий.

Затем Международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе.

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