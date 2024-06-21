В ООН потребовали прекратить снабжать Израиль оружием

Эксперты ООН в области прав человека призвали прекратить снабжение Израиля оружием и боеприпасами. По их словам, такие страны рискуют оказаться соучастниками геноцида, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, распространенном Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ).

"Передача оружия и боеприпасов Израилю может представлять собой серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права и создавать риск соучастия государства в международных преступлениях, возможно, включая геноцид", – говорится в документе.

Эксперты считают, что производителям вооружений следует прекратить поставки Израилю, даже если они осуществляются в соответствии с экспортными лицензиями. В заявлении в качестве поставщиков названы, в частности, компании BAE Systems, Boeing, Caterpillar, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Oshkosh, Rheinmetall AG, Rolls-Royce Power Systems, RTX и ThyssenKrupp.

Эксперты напомнили о недавнем решении Международного суда, которое предписывает Израилю немедленно прекратить военное наступление в Рафахе, а также о запросе прокурора Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест израильских руководителей по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

"В этом контексте продолжающиеся поставки оружия в Израиль могут рассматриваться как сознательное оказание помощи в операциях, которые противоречат международным правам человека и международному гуманитарному праву", – отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утвердила оперативные планы наступления на территории Ливана.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 37 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.