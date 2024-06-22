В Барселоне хотят запретить сдавать квартиры туристам, чтобы сократить расходы на жилье

Барселона, ведущее место отдыха в Испании, объявила, что к 2028 году запретит аренду квартир туристам. Цель данной меры – обуздать растущие расходы на жилье и сделать город пригодным для жизни для жителей, сообщает Zakon.kz.

Мэр города Жауме Колбони заявил, что к ноябрю 2028 года Барселона откажется от лицензий на 10 101 квартиру, которая в настоящее время одобрена для краткосрочной аренды, пишет газета Guardian.

"Мы столкнулись с тем, что, по нашему мнению, является самой большой проблемой Барселоны. С 2029 года, если не произойдет никаких неудач, туристические квартиры в том виде, в котором мы их представляем сегодня, исчезнут из города Барселоны", – заявил Колбони на мероприятии городского правительства.

Бум краткосрочной аренды в Барселоне, наиболее посещаемом иностранными туристами городе Испании, привел к тому, что некоторые местные жители не могли позволить себе квартиру после того, как арендная плата выросла на 68% за последние 10 лет, а стоимость покупки дома выросла на 38%, сказал Колбони. Доступ к жилью стал движущей силой неравенства, особенно для молодежи, добавил он.

Министр жилищного строительства Испании Исабель Родригес заявила, что поддерживает решение Барселоны.

За последнее десятилетие местные органы власти объявили об ограничениях на краткосрочную аренду в таких местах, как Канарские острова в Испании, Лиссабон и Берлин.

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