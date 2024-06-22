Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Барселоне хотят запретить сдавать квартиры туристам, чтобы сократить расходы на жилье

, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 13:56
Барселона, ведущее место отдыха в Испании, объявила, что к 2028 году запретит аренду квартир туристам. Цель данной меры – обуздать растущие расходы на жилье и сделать город пригодным для жизни для жителей, сообщает Zakon.kz.

Мэр города Жауме Колбони заявил, что к ноябрю 2028 года Барселона откажется от лицензий на 10 101 квартиру, которая в настоящее время одобрена для краткосрочной аренды, пишет газета Guardian.

"Мы столкнулись с тем, что, по нашему мнению, является самой большой проблемой Барселоны. С 2029 года, если не произойдет никаких неудач, туристические квартиры в том виде, в котором мы их представляем сегодня, исчезнут из города Барселоны", – заявил Колбони на мероприятии городского правительства.

Бум краткосрочной аренды в Барселоне, наиболее посещаемом иностранными туристами городе Испании, привел к тому, что некоторые местные жители не могли позволить себе квартиру после того, как арендная плата выросла на 68% за последние 10 лет, а стоимость покупки дома выросла на 38%, сказал Колбони. Доступ к жилью стал движущей силой неравенства, особенно для молодежи, добавил он.

Министр жилищного строительства Испании Исабель Родригес заявила, что поддерживает решение Барселоны.

За последнее десятилетие местные органы власти объявили об ограничениях на краткосрочную аренду в таких местах, как Канарские острова в Испании, Лиссабон и Берлин.

Роскошный круизный лайнер в среду, 19 июня, спас 68 мигрантов, дрейфующих у испанских Канарских островов

Читайте также

Фигуристку из Южной Кореи дисквалифицировали за изнасилование
Фигуристку из Южной Кореи дисквалифицировали за изнасилование
море
Итальянская береговая охрана обнаружила 14 тел жертв кораблекрушения у побережья Калабрии
Названа причина конфликта
Названа причина конфликта Меган Маркл и Виктории Бекхэм
Мухит Турсынали
Барселона Испания 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Возвращение Казахстану прежнего часового пояса: как прошло первое заседание рабочей группы
Возвращение Казахстану прежнего часового пояса: как прошло первое заседание рабочей группы
Генпрокуратура РК сделала заявление по факту покушения на убийство Айдоса Садыкова
Покушение на Айдоса Садыкова: Генпрокуратура Казахстана сделала заявление
Скандал с увольнением гендиректора АНПЗ получил продолжение: в дело вмешался суд
Скандал с увольнением гендиректора АНПЗ получил продолжение: в дело вмешался суд
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: