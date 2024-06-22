Принц Уильям весело отметил день рождения без жены на концерте Тейлор Свифт

Уильям, принц Уэльский и наследник британского престола, отметил свой 42-й день рождения, посетив концерт американской певицы Тейлор Свифт в Лондоне вместе со своими детьми, сообщает Zakon.kz.

В аккаунте принца и принцессы в Instagram 22 июня было опубликовано фото, на котором они делают селфи с артисткой.



"Спасибо Тейлор Свифт за прекрасный вечер!" — говорится в подписи к фотографии.

Как пишет Sky News, концерт состоялся на стадионе "Уэмбли" 21 июня. Телеканал также показал кадры, на которых принц Уильям танцует под хит Тейлор Свифт Shake it Off.

Ранее на официальной Instagram-странице принца и принцессы Уэльских 21 июня 2024 года опубликовали семейное фото. На снимке запечатлен Уильям с тремя детьми, но без супруги Кейт Миддлтон. Фанаты королевской семьи уже оставили под публикацией более 13 тыс. комментариев.

