Новая атака ЦАХАЛ в Ливане: удары нанесены по военным объектам "Хезболлы"

На юге Ливана авиация Израиля разбомбила военные объекты в районе Зибкин, в районах Хиам и Хула, а также в районе Одайсех, сообщает Zakon.kz.

Информация об атаке появилась в Telegram-канале пресс-службы Армии обороны Израиля.

Информации по жертвам или пострадавшим во время ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана пока нет.

Ранее "Хезболла" совершила БПЛА-атаку по штабу израильского артиллерийского дивизиона.

Также сообщалось, что в результате атаки дронов ЦАХАЛ в Ливане погибли три человека.

В начале июня сообщалось, что в результате авиаудара израильских ВВС по зданию школы в Нусейрате, где находились беженцы, погибли 30 человек, еще десятки получили ранения.