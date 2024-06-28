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Новая атака ЦАХАЛ в Ливане: удары нанесены по военным объектам "Хезболлы"

Новая атака ЦАХАЛ в Ливане: удары нанесены по военным объектам &quot;Хезболлы&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 03:15 Фото: almayadeen.net
На юге Ливана авиация Израиля разбомбила военные объекты в районе Зибкин, в районах Хиам и Хула, а также в районе Одайсех, сообщает Zakon.kz.

Информация об атаке появилась в Telegram-канале пресс-службы Армии обороны Израиля.

Информации по жертвам или пострадавшим во время ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана пока нет.

Ранее "Хезболла" совершила БПЛА-атаку по штабу израильского артиллерийского дивизиона.

Также сообщалось, что в результате атаки дронов ЦАХАЛ в Ливане погибли три человека.

В начале июня сообщалось, что в результате авиаудара израильских ВВС по зданию школы в Нусейрате, где находились беженцы, погибли 30 человек, еще десятки получили ранения.

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