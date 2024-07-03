Утром 3 июля президент России Владимир Путин прибыл в Астану, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба правительства Казахстана, в аэропорту Владимира Путина встретил премьер-министр страны Олжас Бектенов. Президент Российской Федерации примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Фото: пресс-служба правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Ранее мы сообщали, что Эрдоган и Путин планируют обсудить в Астане урегулирование конфликта в Украине.