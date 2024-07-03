3 июля в Москве стало самым жарким днем века

3 июля 2024 года в Москве стало самым жарким днем в XXI веке, на метеостанции МГУ в 15.00 столбик термометра поднялся до плюс 32,8 градуса, сообщает Zakon.kz.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что в 15.00 на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла плюс 31,9 градуса. До повторения рекорда 1917 года осталось 0,3 градуса.

"Как и накануне, абсолютный максимум температуры воздуха может наблюдаться в период между 15 и 16 часами. Но этот день в Москве уже стал самым жарким в XXI веке. В МГУ в 15 часов было 32,8 градуса, что для этой станции стало абсолютным рекордом. В 1999 году в этот день на Воробьевых горах было 30,8 градуса", – сообщила Позднякова в своем Telegram-канале.

Между тем в четверг, 4 июля, дожди с грозами, градом и шквалом накроют Казахстан. Казахстанские синоптики также сообщили, что днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях сохранится, на западе, юге Актюбинской области ожидается сильная жара.

А очень сильная жара ожидается днем на юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областей.