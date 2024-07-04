ХАМАС не будет требовать полного вывода израильской армии из сектора Газа – СМИ
Фото: pixabay
Иностранные СМИ пишут, что палестинское движение ХАМАС отказалось от требования полного вывода израильской армии из сектора Газа на первом этапе сделки о прекращении огня, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации газеты Wall Street Journal, израильские чиновники считают, что изменение требований может позволить сторонам продолжить переговоры.
"Предложения, которые были донесены (до израильской стороны) в среду, достаточно изменились, чтобы служить основанием для продолжения переговоров. Ключевое изменение (по сравнению с предыдущими предложениями) заключается в том, что ХАМАС более не требует полного ухода Израиля (с территории сектора Газа) на первом этапе сделки", – пишет издание.
Как подчеркнул собеседник газеты, переговоры израильской стороны с ХАМАС "все еще будут сложными" и достижение соглашения, вероятно, займет несколько недель.
Израильские переговорщики ранее сообщили, что близки к заключению соглашения с ХАМАС о прекращении огня. Отмечалось, что последний ответ ХАМАС позволит обеим сторонам начать детальные переговоры для достижения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.
Однако сделка все еще не завершена и не гарантирована.
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