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ХАМАС не будет требовать полного вывода израильской армии из сектора Газа – СМИ

условия переговоров , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 21:00 Фото: pixabay
Иностранные СМИ пишут, что палестинское движение ХАМАС отказалось от требования полного вывода израильской армии из сектора Газа на первом этапе сделки о прекращении огня, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации газеты Wall Street Journal, израильские чиновники считают, что изменение требований может позволить сторонам продолжить переговоры.


"Предложения, которые были донесены (до израильской стороны) в среду, достаточно изменились, чтобы служить основанием для продолжения переговоров. Ключевое изменение (по сравнению с предыдущими предложениями) заключается в том, что ХАМАС более не требует полного ухода Израиля (с территории сектора Газа) на первом этапе сделки", – пишет издание.

Как подчеркнул собеседник газеты, переговоры израильской стороны с ХАМАС "все еще будут сложными" и достижение соглашения, вероятно, займет несколько недель.

Израильские переговорщики ранее сообщили, что близки к заключению соглашения с ХАМАС о прекращении огня. Отмечалось, что последний ответ ХАМАС позволит обеим сторонам начать детальные переговоры для достижения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Однако сделка все еще не завершена и не гарантирована.

Елена Беляева
Израиль и Палестина ХАМАС 2024 год
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