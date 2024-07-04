Израиль и ХАМАС могут заключить соглашение

Израильские переговорщики сообщили, что близки к заключению соглашения с ХАМАС о прекращении огня, передает Zakon.kz.

По информации CNN, источники сообщили, что последний ответ ХАМАС позволит обеим сторонам начать детальные переговоры для достижения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Однако сделка все еще не завершена и не гарантирована. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен сначала дать зеленый свет на вступление в следующую фазу переговоров; и, вероятно, потребуется несколько недель сложных переговоров, чтобы обсудить детали потенциального соглашения, включая личности палестинских заключенных, которые будут освобождены в обмен на израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, и последовательность освобождений.

Ранее сообщалось, что Израиль захватил крупнейший участок территории Палестины.

30 июня сообщалось, что около 38 тысяч человек погибли в Газе с начала военного конфликта с Израилем.



7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 37 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.

20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий.

Затем Международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе.