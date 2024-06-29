На выборах в Иране консерватор Джалили обходит реформиста Пезешкиана

На внеочередных президентских выборах в Иране в лидеры гонки вышли реформатор Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили. Согласно последним данным, Джалили обходит лидирующего ранее Пезешкиана, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, в избиркоме страны, расположенном в Министерстве внутренних дел Исламской Республики, сообщили, что на данный момент Саид Джалили набирает 3 млн 505 тыс. 191 голос, Масуд Пезешкиан – 3 млн 389 тыс. 191 голос.

Другие кандидаты набрали: Мохаммад Багер Галибаф – 1 млн 116 тыс. 659 голосов, а Мостафа Пурмохаммади – 62 тыс. 310 голосов.

Ранее сообщалось, что реформатор Масуд Пезешкиан, согласно предварительному подсчету голосов, лидировал на выборах в Иране.

28 июня вечером сообщалось, что иранский избирком в третий раз продлил время для голосования на президентских выборах, иранцы могли отдать голос до 00:00 по местному времени. Регистрация кандидатов проходила в Иране с 30 мая по 3 июня. Из 278 человек избирком принял документы только 80. 10 июня были названы имена шестерых кандидатов, которые вступили в предвыборную гонку на пост президента. Выборы были назначены на 28 июня.



Президент в Иране является вторым по значимости политиком в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений Конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.

19 мая 2024 года вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку во время возвращения из города Парсабада, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс. 20 мая стало известно, что вертолет разбился, а все находившиеся в нем погибли. Поэтому в стране проходят внеочередные выборы.