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Кто лидирует в президентской гонке в Иране

Кто лидирует в президентской гонке в Иране, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 05:26 Фото: pixabay
Реформатор Масуд Пезешкиан, согласно предварительному подсчету голосов, лидирует на выборах в Иране, сообщает Zakon.kz.

Об этом информирует информационное агентство Tasnim.

Как сообщается, голосование на внеочередных выборах президента Ирана было завершено недавно, сейчас идет подсчет голосов.

Ранее вице-президент Ирана Газизаде Хашеми объявил о выходе из президентской гонки.

28 июня вечером сообщалось, что иранский избирком в третий раз продлил время для голосования на президентских выборах, иранцы могут отдать голос до 00:00 по местному времени.

Отмечается, что время для голосования продлевали два раза: сначала с 18:00 до 20:00, потом до 22:00 по местному времени. Вероятно, третье продление – последнее, затем начнется подсчет голосов.

19 мая 2024 года вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку во время возвращения из города Парсабада, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс. 20 мая стало известно, что вертолет разбился, а все находившиеся в нем погибли. Поэтому в стране проходят внеочередные выборы.

Регистрация кандидатов проходила в Иране с 30 мая по 3 июня. Из 278 человек избирком принял документы только 80. 10 июня были названы имена шестерых кандидатов, которые вступили в предвыборную гонку на пост президента. Выборы были назначены на 28 июня.

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