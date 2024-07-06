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Более 50 кандидатов и агитаторов подверглись нападению перед выборами во Франции

, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 09:33
Французские власти зафиксировали более 50 случаев физического нападения на кандидатов и агитаторов в ходе предвыборной кампании, заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен, сообщает Zakon.kz.

Дарманен сообщил, что нападения варьировались от менее серьезных до "крайне серьезных", добавив, что некоторые кандидаты были госпитализированы из-за полученных травм, пишет CNN.

"Эта кампания короткая, менее трех недель. Однако мы насчитали 51 кандидата, депутата или агитатора, которые подверглись физическому нападению. Я не учитываю здесь словесную агрессию", – сказал Дарманен.

Министр добавил, что около тридцати человек были доставлены на допрос в связи с нападениями.

Франция боролась с высокой напряженностью в преддверии выборов в это воскресенье. Было выделено дополнительно 30 000 полицейских, чтобы гарантировать, что ни крайне левые, ни крайне правые не смогут "создать беспорядок", сказал Дарманен ранее на этой неделе.

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Политики неоднократно предупреждали, что победа крайне правых может спровоцировать масштабные протесты на улицах, а президент Франции Эммануэль Макрон даже заявил, что может начаться "гражданская война", если крайне левые или крайне правые одержат победу с большим отрывом во втором туре голосования в воскресенье.

После необычно высокой явки блок RN набрал 33,15% голосов, в то время как левая коалиция Новый народный фронт (NFP) заняла второе место с 27,99%, а альянс Макрона Ensemble опустился на удручающее третье место с 20,76%, согласно окончательным результатам, опубликованным Министерством внутренних дел в понедельник.

Хотя RN, по всей видимости, имеет все шансы получить большинство мест в Национальной ассамблее, ей может не хватить 289 мест, необходимых для абсолютного большинства, что говорит о том, что Францию ​​может ожидать подвешенный парламент и еще большая политическая неопределенность.

Во втором туре выборов в парламент отказались участвовать 123 левых кандидата и 64 от коалиции Макрона.

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