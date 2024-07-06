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Байден рассказал журналистам, сможет ли быть президентом США еще четыре года

Байден, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 13:11 Фото: Instagram/potus
Президент США Джо Байден дал интервью ABC News, где развеял опасения по поводу своей умственной непригодности, а также объяснил, сможет ли руководить страной еще четыре года, сообщает Zakon.kz.

Беседа Байдена с ведущим ABC News Джорджем Стефанопулосом состоялась после дебатов на CNN с Дональдом Трампом от которых у многих американцев остались неоднозначные впечатления.

Журналист спросил у президента, что он думает о заявлении бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая выразила сомнение в здоровье главы государства и предположила у него наличие серьезного заболевания, которое может помешать политической работе.

"Это был плохой эпизод. Никаких признаков серьезного состояния. Я был истощен. Я не прислушался к своим инстинктам в плане подготовки и плохой ночи", – пояснил Байден.

Он добавил, что во время дебатов у него была сильная простуда, также он устал после двух командировок в Европу.

"На самом деле, врачи со мной. Я спросил, сделали ли они тест на COVID, потому что они пытаются выяснить, что со мной не так. Они сделали тест, чтобы узнать, есть ли у меня какая-то инфекция, знаете, вирус. У меня ее не было. У меня просто была очень сильная простуда".

На вопрос, готов ли глава государства провести независимую когнитивную оценку и обнародовать результаты американскому народу, Байден сказал:

"Послушайте, я каждый божий день прохожу когнитивный тест. Каждый день у меня были тесты. Все, что я делаю. Вы знаете, я не только провожу кампанию, я управляю миром. И это звучит как гипербола, но мы – важнейшая нация в мире".

Стефанопулос поинтересовался, уверен ли Байден в том, что его умственные и физические возможности позволяют руководить США еще четыре года.

"Да, последнее, чего я хочу, – это не иметь возможности соответствовать этому. Я думаю, как говорят некоторые ведущие экономисты и ведущие специалисты по внешней политике, если бы я остановился сейчас, я вошел бы в историю как довольно успешный президент. Никто не думал, что я смогу сделать то, что сделали мы", – ответил Байден.

Также он выразил уверенность в том, что сейчас нет никого более квалифицированного, чем он, для того, чтобы стать президентом.

Сообщается, что ABC News предложили Трампу принять участие в аналогичном интервью, но он отказался.

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28 июня, в Атланте прошли первые предвыборные теледебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Их транслировал канал CNN. Соперники 90 минут обсуждали экономические проблемы, миграция и аборты, затем международные темы. Трамп раскритиковал вывод войск из Афганистана, заявил, что урегулирует конфликт в Украине в случае своей победы и не согласился с условиями мира, предложенными Путиным. Байден назвал Трампа "неудачником", а Трамп заявил, что Байден – преступник и в целом худший президент в истории.

Трамп даже предложил Байдену пройти тест на умственные способности, который он, по его словам, прошел превосходно. Отметим, что Трампу – 78 лет, а Байдену – 81 год.

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