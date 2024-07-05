Байден снова оконфузился, назвав себя чернокожей женщиной

Во время интервью радиостанции действующий президент США Джо Байден оговорился и заявил, что что "горд быть первой чернокожей женщиной", сообщает Zakon.kz.

"Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной ... и служить вместе с чернокожим президентом", - сказал он в интервью радиостанции WURD в Филадельфии (штат Пенсильвания), имея в виду работу вице-президентом в период администрации Барака Обамы.

По информации The New York Times пресс-секретарь предвыборного штаба Байдена Аммар Мусса раскритиковал СМИ за то, что они обратили пристальное внимание на оговорку президента. По его словам, "СМИ здесь перешли точку абсурда".

Ранее Байден признался, что в ходе теледебатов с его ключевым соперником по предвыборной гонке Дональдом Трампом "облажался, совершил ошибку". При этом он выразил уверенность в своей победе на президентских выборах.