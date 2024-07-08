В Париже после победы левых сил прошли стычки с полицией

Полицейские задержали 25 активистов, участвовавших в беспорядках и погромах, которые начались ночью после выборов в парламент страны, сообщает Zakon.kz.

По информации SHOT протестующие строили баррикады, устраивали поджоги и стреляли фейерверками в жандармов.

Кордоны из полицейских перекрывали улицы и атаковали демонстрантов шашками со слезоточивым газом.

"В Ренне задержано 25 человек во время необъявленной и запрещенной демонстрации, сообщает источник в полиции", – говорится в публикации Le Figaro.

Автор заметки уточнила, что на площади Сент-Анн звучали антифашистские лозунги. Там сейчас находятся несколько десятков молодых людей.

По информации "Известий" в Париже демонстрации перетекли в столкновения между правыми и левыми.



Информации о пострадавших пока нет.





Ранее в МВД Франции сообщили, что на досрочных выборах в Национальное собрание Франции победил альянс левых "Новый народный фронт". После подсчета голосов Париж, "Новый народный фронт" получил 182 места в Национальном собрании Франции. На втором месте оказалась коалиция президента Эммануэля Макрона "Вместе", члены которой займут 168 мест в парламенте.

Третий результат показала коалиция Марин Ле Пен "Национальное объединение", за которыми 143 места.

Ранее президент распустил парламент и назначил досрочные выборы после неудачи его партии на выборах в Европарламент. В первом туре "Национальное объединение" Ле Пен и Барделлы набрало 31,4% голосов, в то время как партия Макрона "Возрождение" получила лишь 14,6%.

