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Стычки между полицией и бастующими фермерами происходят в Париже

фермеры в Париже Фото: скриншот видео
Фермеры, недовольные политикой правительства, прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон выставки, куда прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, с намерением протестовать и освистать президента. , сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, с самого утра фермеры со свистками и флагами профсоюзов толпились у входа в экспоцентр Пор-де-Версай, где открывается выставка.

Отмечается, что, несмотря на присутствие стражей правопорядка, заграждавших вход в экспоцентр, нескольким сотням фермеров удалось ворваться внутрь. Завязалась драка между охраной и протестующими. Полиция начала выталкивать их из здания.

Издание пишет, что Макрон в этот момент находился на втором этаже здания. Он был намерен пообщаться с фермерами и профсоюзами. Часть из них готова встретиться с президентом, но многие выступают против его присутствия, так как, по их мнению, власти "сделали недостаточно для фермеров".

К экспоцентру начали стягиваться спецнаряды полиции по подавлению протестов ( CRS).

Между тем, до этого фермеры в знак протеста буквально распылили коровий навоз на правительственные здания.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

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