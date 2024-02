Стычки между полицией и бастующими фермерами происходят в Париже

Как пишут РИА Новости, с самого утра фермеры со свистками и флагами профсоюзов толпились у входа в экспоцентр Пор-де-Версай, где открывается выставка.

Отмечается, что, несмотря на присутствие стражей правопорядка, заграждавших вход в экспоцентр, нескольким сотням фермеров удалось ворваться внутрь. Завязалась драка между охраной и протестующими. Полиция начала выталкивать их из здания.

Издание пишет, что Макрон в этот момент находился на втором этаже здания. Он был намерен пообщаться с фермерами и профсоюзами. Часть из них готова встретиться с президентом, но многие выступают против его присутствия, так как, по их мнению, власти "сделали недостаточно для фермеров".

BREAKING – France: Farmers spread tensions inside the agricultural show in Paris this morning as Macron visits the fair. The situation is totally out of control!

К экспоцентру начали стягиваться спецнаряды полиции по подавлению протестов ( CRS).

Между тем, до этого фермеры в знак протеста буквально распылили коровий навоз на правительственные здания.

Farmers in France are rising up against the draconian regulations against them.

They are literally spraying cow shit at government buildings.



