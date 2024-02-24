Стычки между полицией и бастующими фермерами происходят в Париже

Фермеры, недовольные политикой правительства, прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон выставки, куда прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, с намерением протестовать и освистать президента. , сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, с самого утра фермеры со свистками и флагами профсоюзов толпились у входа в экспоцентр Пор-де-Версай, где открывается выставка.

Отмечается, что, несмотря на присутствие стражей правопорядка, заграждавших вход в экспоцентр, нескольким сотням фермеров удалось ворваться внутрь. Завязалась драка между охраной и протестующими. Полиция начала выталкивать их из здания.

Издание пишет, что Макрон в этот момент находился на втором этаже здания. Он был намерен пообщаться с фермерами и профсоюзами. Часть из них готова встретиться с президентом, но многие выступают против его присутствия, так как, по их мнению, власти "сделали недостаточно для фермеров".

BREAKING – France: Farmers spread tensions inside the agricultural show in Paris this morning as Macron visits the fair. The situation is totally out of control! #France #farmersprotests2024 pic.twitter.com/FHLtWIJ9df — 50 States of Lie (@50StatesOfLie) February 24, 2024

К экспоцентру начали стягиваться спецнаряды полиции по подавлению протестов ( CRS).

Между тем, до этого фермеры в знак протеста буквально распылили коровий навоз на правительственные здания.

Farmers in France are rising up against the draconian regulations against them.

They are literally spraying cow shit at government buildings.



(Motley Crue Episode IX #FireCountry #OPNation Justin Timberlake) pic.twitter.com/6vYETvqxgR — Mississippi Sambo (@MS_Sambo_) February 24, 2024

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.