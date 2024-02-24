Стычки между полицией и бастующими фермерами происходят в Париже
Как пишут РИА Новости, с самого утра фермеры со свистками и флагами профсоюзов толпились у входа в экспоцентр Пор-де-Версай, где открывается выставка.
Отмечается, что, несмотря на присутствие стражей правопорядка, заграждавших вход в экспоцентр, нескольким сотням фермеров удалось ворваться внутрь. Завязалась драка между охраной и протестующими. Полиция начала выталкивать их из здания.
Издание пишет, что Макрон в этот момент находился на втором этаже здания. Он был намерен пообщаться с фермерами и профсоюзами. Часть из них готова встретиться с президентом, но многие выступают против его присутствия, так как, по их мнению, власти "сделали недостаточно для фермеров".
BREAKING – France: Farmers spread tensions inside the agricultural show in Paris this morning as Macron visits the fair. The situation is totally out of control! #France #farmersprotests2024 pic.twitter.com/FHLtWIJ9df— 50 States of Lie (@50StatesOfLie) February 24, 2024
К экспоцентру начали стягиваться спецнаряды полиции по подавлению протестов ( CRS).
Между тем, до этого фермеры в знак протеста буквально распылили коровий навоз на правительственные здания.
Farmers in France are rising up against the draconian regulations against them.— Mississippi Sambo (@MS_Sambo_) February 24, 2024
They are literally spraying cow shit at government buildings.
(Motley Crue Episode IX #FireCountry #OPNation Justin Timberlake) pic.twitter.com/6vYETvqxgR
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.