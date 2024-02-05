Автобус провалился под землю в Павлодарской области: спасатели прекратили поиски

На территории АО "Майкаинзолото", где автобус с людьми провалился под землю, приостановлены поисково-спасательные работы, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области за 5 февраля 2024 года отмечено:

"На месте дна провала установлено, что структура грунта изменена и ослаблена. Установлены полости и пустоты, как на месте проводимых работ, так и под ними. Риск обрушений и провалов очень высок".

Специалисты подчеркивают, что проведение каких-либо горных, поисково-спасательных работ на данном участке связано с повышенным риском для всех участников поисково-спасательных работ.

"Заместителем руководителя ликвидации аварии – заместителем директора Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС Ерланом Жаркимбековым принято решение о приостановке проводимых работы в связи с имеющейся угрозой для жизни работающих спасателей, машинистов экскаваторов". Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Теперь руководством АО "Майкаинзолото" совместно с ПФ РЦШ ПВАСС будет привлечен эксперт в области промышленной безопасности, горных, геологических работ для обследования всего периметра обвала и получения заключения либо о продолжении, либо полной приостановке проводимых поисково-спасательных работ.

"В настоящее время все силы и средства ДЧС области находятся на месте проведения работ", – заключили в ведомстве.

4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находились четыре человека.

В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.

26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области огласила результаты специального расследования.