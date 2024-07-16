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Немецкого радиоведущего уволили из-за одобрения покушения на Трампа

радиоведущий, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 20:40 Фото: wikipedia
Немецкая радиостанция RBB24 уволила ведущего Себастьяна Хотца, также известного как Эль Хотцо, из-за его поста в соцсети X. Мужчина одобрил покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

В заявлении на сайте станции говорится, что Хотц в соцсети опубликовал шутку, где сравнил выжившего при покушении Трампа с последним упущенным автобусом. После негативной реакции ведущий открыто назвал Трампа фашистом и написал, что находит "абсолютно фантастической" возможную смерть таких людей.

"Его заявления несовместимы с ценностями, которые отстаивает RBB. Поэтому мы немедленно прекращаем сотрудничество до дальнейшего уведомления, о чем автор соответствующим образом проинформирован", – заявил программный директор Катрин Гюнтер.

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 14 июля 2024 года выступил с заявлением о том, что решительно осуждает покушение на жизнь Дональда Трампа, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

15 июля стали известны подробности о стрелявшем.

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