В Мексике произошло ощутимое сейсмособытие

В мексиканском штате Оахака на юге страны произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщила сейсмологическая служба страны в социальной сети X, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, в результате природного катаклизма никто не пострадал, разрушений нет. Власти штата проводят оценку возможного ущерба.

"Землетрясение магнитудой 5,9. Локация: 13 километров к востоку от Тлаколулы, Оахака. Время: 2 августа 2025 года, 11:58. Глубина – 74 километра", – говорится в сообщении.

Ранее ученые предсказали вероятность землетрясений там, где их не было. Исследователи предложили новый способ оценки магнитуды и расположения сейсмических событий на основе геофизического анализа горных пород. Он позволяет определять зоны зарождения потенциальных очагов землетрясений.

В ночь на 30 июля 2025 года у берегов Камчатки произошло самое мощное с 1952 года землетрясение. За ним последовала серия повторных толчков. Мощные толчки вызвали разрушения и цунами. Предупреждения о цунами объявлены в США, Японии, Индии, Китае и ряде других государств.