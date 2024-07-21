Не менее 80 человек получили ранения при авиаударе Израиля по Ходейде
Фото: pixabay
Не менее 80 человек ранены в результате израильских авиаударов по Ходейде на западе Йемена 20 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Такие данные агентству SABA озвучили в Минздраве правительства движения "Ансар Аллах":
"По первоначальным данным, число раненых в результате удара израильского противника по нефтяным резервуарам и электростанции в провинции Ходейда достигло 80, большинство пострадали в результате сильных пожаров".
Израильские вооруженные силы 20 июля нанесли удар по нефтехранилищу в йеменском порту Ходейда, контролируемом движением хуситов.
Представитель движения хуситов "Ансар Аллах" Мухаммед Абдель Салям охарактеризовал произошедшее как "жестокую израильскую агрессию", направленную на усиление страданий йеменского народа и принуждение Йемена прекратить поддержку Палестины. Однако, по его словам, хуситы не намерены отказываться от своей позиции.
Ранее сообщалось, что суд ООН признал аннексией оккупацию палестинских территорией Израилем.
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