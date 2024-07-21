Не менее 80 человек получили ранения при авиаударе Израиля по Ходейде

Фото: pixabay

Не менее 80 человек ранены в результате израильских авиаударов по Ходейде на западе Йемена 20 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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