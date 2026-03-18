Мир

Бейрут в руинах: Израиль усиливает авиаудары по Ливану

Израиль усиливает авиаудары по Ливану, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 21:07 Фото: wikipedia
18 марта центр Бейрута столкнулся с катастрофическими разрушениями после того, как израильские авиаудары разрушили жилые кварталы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mathrubhumi, самый драматичный случай разрушения был зафиксирован на видео в районе Башура. 10-этажное здание, которое уже пострадало в предыдущих атаках, полностью обрушилось.

Министерство здравоохранения Ливана подтвердило, что 12 человек погибли в основном из-за "ударов без предупреждения" в центральных районах Бейрута, включая кварталы Баста и Башура.

Гуманитарный кризис достиг критической точки, говорят местные власти. Они утверждают, что с момента начала конфликта в Ливане погибло 912 человек.

Ранее сообщалось, что израильские войска расширяют операции на юге Ливана, число жертв растет.

Елена Беляева
Елена Беляева
