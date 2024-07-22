Более 50 бангладешцев получили сроки в ОАЭ из-за митингов
По информации abcnews, еще 53 бангладешца получили по 10 лет.
Как уточняется, подсудимых задержали 19 июля за демонстрации против правительства центральноазиатской республики, которые были организованы в различных регионах ОАЭ. В тот же день генпрокурор ОАЭ Хамад аш-Шамси поручил провести расследование, в котором были задействованы 30 следователей. Число участников акций протеста власти ОАЭ не уточняли.
В результате правоохранители пришли к заключению, что задержанные бангладешцы участвовали в публичных собраниях, подстрекали к беспорядкам, нарушали общественную безопасность, а также призывали к протестам, распространяя аудио- и видеоматериалы через интернет. Это подтвердил один из свидетелей, по словам которого обвиняемые не отреагировали на призывы полиции разойтись.
По словам адвоката, которого назначили защищать обвиняемых, у протестующих не было преступного умысла, а обвинение не предоставило достаточно доказательств.
Протестующие против квот столкнулись с полицией в Дакке на прошлой неделе. Общенациональные беспорядки вспыхнули из-за возмущения студентов спорными квотами на государственные должности, включая 30% для семей тех, кто боролся за независимость от Пакистана.
С 20 июля 2024 года в Бангладеш ввели комендантский час, а власти задействовали армию в подавлении протестов.
21 июля стало известно, что в стране сократили квоту на государственные должности.
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