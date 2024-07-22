Более 50 бангладешцев получили сроки в ОАЭ из-за митингов

Федеральный апелляционный суд Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) приговорил трех граждан Бангладеш к пожизненному заключению за участие в организованных на территории ОАЭ протестных акциях, сообщает Zakon.kz.

По информации abcnews, еще 53 бангладешца получили по 10 лет.

Как уточняется, подсудимых задержали 19 июля за демонстрации против правительства центральноазиатской республики, которые были организованы в различных регионах ОАЭ. В тот же день генпрокурор ОАЭ Хамад аш-Шамси поручил провести расследование, в котором были задействованы 30 следователей. Число участников акций протеста власти ОАЭ не уточняли.

В результате правоохранители пришли к заключению, что задержанные бангладешцы участвовали в публичных собраниях, подстрекали к беспорядкам, нарушали общественную безопасность, а также призывали к протестам, распространяя аудио- и видеоматериалы через интернет. Это подтвердил один из свидетелей, по словам которого обвиняемые не отреагировали на призывы полиции разойтись.

По словам адвоката, которого назначили защищать обвиняемых, у протестующих не было преступного умысла, а обвинение не предоставило достаточно доказательств.

Протестующие против квот столкнулись с полицией в Дакке на прошлой неделе. Общенациональные беспорядки вспыхнули из-за возмущения студентов спорными квотами на государственные должности, включая 30% для семей тех, кто боролся за независимость от Пакистана.

С 20 июля 2024 года в Бангладеш ввели комендантский час, а власти задействовали армию в подавлении протестов.

21 июля стало известно, что в стране сократили квоту на государственные должности.