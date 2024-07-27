Потеря обоняния может говорить о начале серьезного заболевания – исследование

Ученые из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что причиной потери обоняния может стать накопление тау-белка в головном мозге. Формирование белковых бляшек в структурах этого органа характерно для болезни Альцгеймера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Nature, эксперты провели тесты на оценку остроты обоняния среди 89 пожилых участников. В ходе первого эксперимента испытуемые должны были идентифицировать запах лука, арахиса и дыма. Второй эксперимент был более сложным – на этот раз участники определяли разницу между схожими ароматами, например, лимона и лайма.

Затем ученые наблюдали за участниками около 2,5 лет, а после всем провели сканирование мозга. Выяснилось, что ухудшение обоняния у пожилых людей часто коррелировало накоплением тау-белка в определенных областях мозга.

Специалисты пришли к выводу, что ухудшение восприятия некоторых запахов может служить ранним индикатором начала нейродегенеративных процессов. На базе полученных данных эксперты считают необходимым включение обонятельных тестов в перечень диагностических исследований на болезнь Альцгеймера до выявления выраженных клинических симптомов.



Тау-белок – это вещество, которое чаще всего обнаруживается в нейронах центральной нервной системы. Скопления тау-белка вызывают сбои в работе нейронов и разрушают их, снижая когнитивные способности при болезни Альцгеймера.

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