Эрдоган встретился с сыновьями убитого лидера ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял 10 августа в Стамбуле сыновей убитого главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Zakon.kz.

По информации Anadolu, на встрече присутствовали глава разведывательной организации Турции и главный советник Эрдогана.

"Во время встречи глава турецкого государства выразил соболезнования Абдуссаламу и Хеммаму Хании в связи с гибелью их отца", – пишет издание.

Движение ХАМАС 31 июля сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.

10 августа 2024 года стало известно о 100 погибших в результате удара Израиля по школе в городе Газа. Атака была совершена во время утренней молитвы. В здании в этот момент находились жители Газы, которые скрывались от авиаударов.