Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ

Филиппинец Карлос Юло завоевал две золотые медали в Париже и стал первым в истории своей страны мужчиной – чемпионом Олимпиады и первым спортсменом Филиппин с двумя наградами одних Игр, сообщает Zakon.kz.

По информации издания The Guardian, президент Филиппин Бонгбонг Маркос на своей странице в Facebook заявил, что государство "стало свидетелем истории", когда Юло получил первую награду в вольных упражнениях по спортивной гимнастике, набрав 15,000 балла. Юло – всего второй филиппинский спортсмен, завоевавший олимпийское золото. Впервые такой награды была удостоена тяжелоатлетка Хидилин Диас в 2020 году.



Отмечается, что на следующий день после своего триумфа Юло снова оказался на верхней ступеньке пьедестала в опорном прыжке и принес стране второе золото XXXIII летних Олимпийских игр. Спикер нижней палаты Фердинанд Мартин Ромуальдес назвал Карлоса Юло "спортивным героем" и "национальным достоянием".

В итоге от государства Юло получит 3 млн филиппинских песо (около 52 тыс. долларов) и медаль Конгресса. Также ему полагается 10 млн филиппинских песо в соответствии с законом, поощряющим спортсменов.



Издание утверждает, что представители частных компаний устроили марафон подарков: полностью меблированная двухкомнатная квартира, пожизненные поставки еды из ресторанов, чехлов для телефонов, комплект автомобильных фар, услуги фотографа и бесплатные эндоскопические процедуры – как для спортсмена, когда ему исполнится 45 лет, так и для пациентов, которых Юло захочет поддержать.

"Я не знаю, что сказать. Мы действительно маленькая страна, поэтому возможность получить золотую медаль – это большое событие, огромное событие... Медаль я посвящаю филиппинскому народу, который поддерживал меня". Карлос Юло

Кроме того, известно, что Юло предложили франшизу бизнеса по производству кофе и лимонных напитков и рекламный контракт на 10 млн евро с клиникой красоты.

Две победы соотечественника филиппинцы отмечали всей страной. В кафе и ресторанах угощали едой или молочными коктейлями всех, кого зовут Карлос, Калой (его прозвище) или Эдриэль (его второе имя).

Ранее сообщалось, что 35-летняя уроженка Камеруна боксерша Синди Нгамба вписала свое имя в историю мирового спорта как первый призер в составе олимпийской сборной беженцев на Играх-2024 в Париже.