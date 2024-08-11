Узбекские таэквондисты добились уникального результата на Олимпиаде-2024

Одной из стран отличившихся во время Олимпиады-2024 стал Узбекистан. Команда Павла Хана первый раз в своей истории на одних Играх выиграла сразу две медали: и "золото", и "серебро", сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, Улугбек Рашитов одержал победу в финале, в то время как у Светланы Осиповой это не получилось.

В любом случае, даже этот результат уникален, потому что три года назад у Узбекистана в Токио было только одно историческое "золото" все того же 22-летнего Рашитова.

Сегодня страна побила собственный рекорд в таэквондо.

Ранее сообщалось, что сборная Испании по футболу в разных возрастных категориях достигла впечатляющего результата в 2024 году.

