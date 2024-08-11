Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Узбекские таэквондисты добились уникального результата на Олимпиаде-2024

Узбекистанский спортсмен , фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 06:37 Фото: Instagram/ulugbekrashitov
Одной из стран отличившихся во время Олимпиады-2024 стал Узбекистан. Команда Павла Хана первый раз в своей истории на одних Играх выиграла сразу две медали: и "золото", и "серебро", сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, Улугбек Рашитов одержал победу в финале, в то время как у Светланы Осиповой это не получилось.

В любом случае, даже этот результат уникален, потому что три года назад у Узбекистана в Токио было только одно историческое "золото" все того же 22-летнего Рашитова.

Сегодня страна побила собственный рекорд в таэквондо.

Ранее сообщалось, что сборная Испании по футболу в разных возрастных категориях достигла впечатляющего результата в 2024 году.

Читайте также

Итоги Олимпиады-2024
Олимпиада-2024: итоги пятнадцатого дня соревнований
Аксинья Титова
Париж-2024 Токио Узбекистан 2024 год Рекорды Олимпийские игры Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ДТП
Три автомобиля за вечер влетели в новую конструкцию из бордюров в Алматы
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
В Минтруда сделали заявление о новой спецвыплате в 140 тысяч тенге
Ограничение деятельности коллекторов
Казахстанцам спишут долги – кому и насколько: с 20 августа 2024 года меняют правила для коллекторов
Разбился самолет в Бразилии: около 10 пассажиров остались в живых из-за опоздания на рейс
Крушение самолета в Бразилии: 10 пассажиров остались в живых из-за опоздания на рейс
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: