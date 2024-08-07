Олимпийские спортсмены массово заболевают после заплывов в Сене

Некоторые триатлонисты-олимпийцы, после заплыва в Сене заболели и были вынуждены сняться с соревнований из-за опасений по поводу качества воды в реке, сообщает Zakon.kz.

По данным Global News, сборная Бельгии снялась с соревнований по триатлону в смешанной эстафете 5 августа после того, как одна из ее спортсменок, выступавшая в женском индивидуальном триатлоне, заболела.

Олимпийская сборная Швейцарии тоже пересмотрела состав смешанной эстафеты два раза из-за желудочно-кишечных инфекций, поразивших двух ее спортсменов.

Одна из инфекций пришлась на спортсмена из мужского индивидуального триатлона, проходившего на Сене 31 июля.

Триатлонистка из Швеции и мужчина из Норвегии также заболели после соревнований в индивидуальных заплывах на Сене.

Ранее сообщалось, что шведская журналистка лишилась аккредитации на Олимпийских играх 2024 года в Париже после того, как толкнула китайского игрока в настольный теннис Ван Чуциня.

