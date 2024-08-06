Олимпиада-2024: журналистку наказали за то, что толкнула спортсмена из Китая

Шведская журналистка лишилась аккредитации на Олимпийских играх 2024 года в Париже после того, как толкнула китайского игрока в настольный теннис Ван Чуциня, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет 6 августа The Free Press Journal.

Инцидент произошел, когда журналистка намеренно свернула вправо и столкнулась с Чуцинем, который в этот момент давал интервью другим журналистам.

После этого оргкомитет Олимпийских игр принял решение лишить ее аккредитации.

Футболисты сборных Франции и Аргентины устроили драку на поле после четвертьфинального матча олимпийского турнира. Игра завершилась с минимальным перевесом в пользу Франции – 1:0.

