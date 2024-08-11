Наводнение в КНДР: Ким Чен Ын отказался от помощи соседей

Недели дождей вызвали сильное наводнение в Северной Корее. Затопило целые районы страны вблизи границы с Китаем. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил районы, которые подверглись бедствию, сообщает Zakon.kz.

По данным информационного агентства Sky News, Южная Корея оценивает ситуацию так: более 1500 человек погибли и пропали без вести.

Фото: Корейское центральное телеграфное агентство

По данным центрального информационного агентства ЦТАК, пострадало более 4 тыс. домохозяйств и повреждено почти 3 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий вдоль приграничного города Синыйджу.

Причиной бедствия могла стать масштабная вырубка лесов в стране. Полный масштаб катастрофы неизвестен. Северная Корея не предоставила точную информацию о масштабах ущерба.

На кадрах, которые опубликовало ЦТАК видно, как 40-летний лидер сидит в одной из палаток, а люди, судя по всему, танцуют вокруг него. На кадрах видно, как он поднимает на руки нескольких детей и, улыбаясь, вручает им различные подарки и угощения.

Фото: Корейское центральное телеграфное агентство

Правительство Северной Кореи официально объявило, что не будет искать внешней помощи для восстановления после наводнений, опустошивших районы вблизи границы страны с Китаем, после того как Россия и Китай предложили ей помощь.

Южная Корея также предложила направить гуманитарную помощь, но ее не приняли.

Ранее сообщалось, что северокорейские оборонные предприятия передали пограничным войскам КНДР 250 пусковых установок тактических баллистических ракет.

